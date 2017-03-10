穆迪：朴槿惠下台 南韓經濟仍面臨制約

穆迪投資者服務公司表示，南韓總統朴槿惠今天稍早遭彈劾下台，解除了南韓政治上的不確定性。但受國內外其他不利因素制約，今年經濟成長率突破預測的2.5%，機率不高。

路透社報導，穆迪投資者服務公司（Moody's Investors Service）聲明表示：「彈劾過程的結束解除政治不確定性的1個重要部分，可以選出新總統並專注於根本上的改革。不過，由於其他國內外不利因素，我們提出2017年成長2.5%的預測所面臨的上行風險有限。」（譯者：中央社周慧盈）1060310

(中央社)