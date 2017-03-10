王炳忠：涉共諜陸男 愛蒐集蔣中正文物

新黨發言人王炳忠今天表示，認識涉共諜案周姓陸男，雙方因反太陽花學運結緣，會私下吃飯交流意見；他的印象中，周男很喜歡中華民國，喜歡故總統蔣中正，會去蒐集蔣中正文物。

台北地檢署偵辦大陸籍周姓男子，涉嫌以發展組織為由，蒐集台灣機密情報，違反國家安全法，今天向台北地方法院聲請羈押；北院開庭後裁定周男羈押禁見。

與周男是臉書好友的王炳忠今天表示，兩人是在台大中華復興社舉辦的座談會認識，因反太陽花學運結緣，會私下吃飯，交流意見。對於周男涉共諜案，他也是嚇了一跳，而由於司法正在調查中，他不便評論。

王炳忠表示，他印象中周男是一個喜歡中華民國的人，蠻喜歡蔣中正的，會去蒐集蔣中正文物。周男也跟他說過，政治大學是蔣中正成立的學校，能到政大唸書感覺很有緣分，所以周男對台灣的印象是蠻好的。1060310

(中央社)