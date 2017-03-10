勞保年金改革草案 勞部：期程配合各部會

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勞動部今天表示，勞保年金改革草案目前仍在處理，送交行政院的期程會配合各部會時間。

為了讓勞工及投保單位瞭解最新勞工保險與就業保險法令及勞保年金改革方案內容，勞動部在3月至5月，將舉辦24場「勞工保險暨就業保險相關法令（含勞保年金改革方案）說明會」。

勞動部表示，當勞工遇到老年退休、職業災害或失業等事故，勞工保險及就業保險可及時提供適度保障，具有穩定勞工生活的重要功能。勞保年金改革也攸關廣大勞工權益，因此希望透過說明會，可以凝聚修法共識。

勞動部說，勞保年金改革的相關草案目前仍在處理當中，將會配合其他部會的期程一起送至行政院。1060310

(中央社)