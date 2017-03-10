蝶戀花案調查 士檢：車輛結構正常

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士林地檢署偵辦賞櫻團遊覽車翻車33死車禍案，今天下午舉行相驗案件報結記者會。士檢調查，遊覽車輪胎均尚未磨損至胎面磨耗指示點，剎車系統正常，最近3次的驗車紀錄均合格。

國道5號2月13日晚上9時許發生嚴重車禍；經過調查，這是由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑似因車速過快翻落邊坡，造成33死的大型傷亡事件。1060310

(中央社)