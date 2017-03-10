姚明不想跟別人不同 「曾希望只有188公分」

陳喬恩、張惠妹都曾跟姚明合影。（圖／取自陳喬恩、aMEI_feat_阿密特微博）

姚明最近上節目，透露曾對身高自卑。（圖／中時資料照片）

36歲大陸體壇巨人姚明以傲人身高229公分聞名，去年底他的6歲女兒姚沁蕾曝光，身高已直逼媽媽腰部，可見全家人的長腿基因，令人羨慕。然而日前姚明上大陸探險節目，自曝從小到大一度因身高自卑，曾希望自己只有188公分，當個普通人就好，「我不想和別人不同」。

姚明2011年退役後除了擔任起大陸籃協主委身分，繼續為籃球默默努力外，也將觸角伸及演藝圈，近日他上東方衛視節目《越野千里》，和主持人貝爾爬山涉水，中途姚明開口聊心事，透露以前希望自己如果只有188公分就好，「我不想和別人不同，但我就是與眾不同，很多時候你會感到獨自一人。」

對於姚明「過人」的苦惱，貝爾貼心回應：「人們並不能真正理解，像你這樣身高的人」，之後兩人便在野外來場籃球賽，使先前鬱悶煙消雲散。而先前陳喬恩、張惠妹等人都曾跟姚明逗趣來個歷史合影，最萌身高差照片常常讓網友噴笑不已。

(中時電子報)