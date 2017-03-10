冬瓜糖竟添加工業石灰 「丸作」也中鏢

高雄市衛生局與檢調查獲地下工廠生產含工業用石灰的冬瓜糖磚，圖為冬瓜浸泡池。（呂素麗翻攝）

高雄市衛生局與檢調查獲地下工廠生產含工業用石灰的冬瓜糖磚，圖為封存的冬瓜糖磚。（呂素麗翻攝）

冬瓜。（呂素麗翻攝）

高雄市衛生局與檢調查獲地下工廠生產含工業用石灰的冬瓜糖磚，圖為工廠俯瞰全景。（呂素麗翻攝）

高雄市衛生局與檢調稽查生產含工業用石灰的冬瓜糖磚地下工廠。（呂素麗翻攝）

又見食安問題！高雄市一家製造冬瓜糖磚及冬瓜條的地下工廠，添加工業用石灰，成本省10倍，成品銷往各地，連知名連鎖手搖杯店「丸作」也中鏢；高市衛生局當場查封冬瓜糖1萬3千多公斤、冬瓜條145公斤，及白灰300公斤，這家地下工廠也在遭查獲後關廠，但多年來被消費者喝下肚的黑心冬瓜茶，數量難以估計。

高雄市府衛生局去年10月26日接獲民眾檢舉，指仁武區「新永豐商行」製造冬瓜糖磚及冬瓜條過程，添加工業用石灰，會同經發局確認是地下工廠後，配合檢調與食藥署前往搜索，當場在廠外空地查獲30包「最高級特白灰」，但沒有食品添加物查驗許可證明，另查到合法食品添加物氧化鈣（石灰）。

衛生局食品衛生科科長陳建榮說，合法食用石灰1公斤1000多元，而非食用的工業級石灰1公斤才100多元，相差10倍，業者為節省成本，食用與工業級石灰兩者混合使用，在浸置槽每次放2包非法的工業級石灰加半包合法的食用級石灰。

衛生局追查該廠生產的冬瓜糖磚、條，銷往高雄市9家小型商行、食品行；屏東1家商行及台南「丸作」連鎖飲料店；除封存現場成品、半成品外，也回收市面上冬瓜糖2500公斤，其中全台有27家分店的「丸作」就有2000公斤，可見是該廠的大各戶，全部下架。

陳建榮說，製造冬瓜糖依法可添加食用石灰，目的是加速它的凝結度，每公斤合法含量約8、90公克氧化鈣，而去年抽驗的冬瓜糖、條，經送中央檢驗，檢驗報告今年1月出爐，它的含鈣量每公斤高達6、700公克，超標；另依中央公告的食品添加物純度，氧化鈣（石灰）純度應95%，而這家業者的石灰純度是83.5%，驗出含有其他雜質。

檢調調查，這家地下工廠經營約3年，銷出去的冬瓜糖數量難以估計，在去年被查獲後已關廠，而檢調也以詐欺罪嫌偵辦中。

衛生局表示，因業者相關違規產品銷售到高雄、屏東及台南等下游業者，其中多是商行，已通知相關轄區衛生局通知業者下架。

衛生局指出，將待刑事判決確定後，依食品安全衛生管理法開罰，最高可處7年以下，併科8000萬元以下罰金。

(中時)