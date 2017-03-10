竹市沙發電影院 副市長現身分享女兒經

新竹市政府「Women在一起，共享好時光」沙發電影院系列活動，10日在婦女館播放《她是我媽媽》紀錄片，副市長沈慧虹現場溫馨分享「女兒經」。

沈慧虹表示，小時候是愛跟媽媽撒嬌的「淘氣女兒」，長大後則成為愛跟媽媽耍賴的「好姊妹」，並和在場民眾暢談母女間的不同角色，共享午後美好的時光。

沈慧虹說，許多女性總是將對自己的照顧擺在最後，讓人很「捨不得」，期盼姊姊妹妹們多多關照自己的感受與需求，她也鼓勵男性朋友，要多支持身邊的女性，因為有快樂的老婆、快樂的媽媽，也才會有快樂的家庭。

社會處表示，接下來還有5場次沙發電影院的女性影展，入場皆為免費，且不限性別，邀請大家一起相約到婦女館看電影、分享心得，此外影片播放時段提供免費臨托服務，若有6歲以下子女可於報名時告知以便協助安排保母，活動報名專線：(03)5351312。

(中時)