台籍政協：應解決陸配養老金領取困難

台籍全國政協委員黃紫玉。（陳柏廷／攝）

大陸兩會近期如火如荼舉行，台籍全國政協委員黃紫玉提出「關於為在台大陸配偶領取養老金提供便利」的提案。希望幫助解決在台大陸配偶異地養老金領取方面的困難，以有利於更好的發揮台灣「老兵」這一群體在推動兩岸關係和平發展方面的作用。

黃紫玉表示，截至2016年底，在大陸辦理結婚登記的兩岸婚姻總數達37.5萬對左右。在台灣「老兵」影響力持續減弱，台灣「去中國化」趨勢明顯的情況下，切實解決大陸配偶的具體問題，有利於更好的發揮這一群體在推動兩岸關係和平發展方面的作用。應幫助解決在台大陸配偶異地養老金領取方面的困難。

她指出，據統計，在所有大陸配偶中，約有三分之二以台灣為主要居住地。這些大陸配偶有的已經達到退休年齡，且已開始在大陸社保部門領取養老金。根據有關規定，領取養老金的人員每年都須到參保地社保部門做一次生存認證（在異地居住的，可委託居住地社保部門進行認證），即證明領取養老金的居民仍然健在、符合繼續領取養老金的條件。因此，不少在台灣長期生活的大陸配偶反映，他們為了順利領取養老金，不得不每年專門回大陸做生存認證，這給他們帶來很大的不便。

黃紫玉表示，在台灣生活的大陸配偶大部分屬於中低階層，以上問題的存在，對當事人和對台工作都會產生較大影響。一是對於當事人而言，每年回大陸進行生存認證，不僅會給他們增加額外的經濟負擔，還可能會給那些行動不便的大陸配偶帶來一定困難。二是對於對台工作而言，如果這一問題長期得不到解決，大陸配偶難免會將大陸政策與台灣更加人性化的社保政策進行比較，他們對大陸配偶對大陸的認同可能會受到影響，兩岸婚姻家庭群體在推動兩岸關係和平發展方面的作用也會大打折扣。

她表示，根據《兩岸公證書使用查證協議》，兩岸之間的婚姻、學歷、死亡等有關證明性文件，在經兩岸有關機構公證並驗證後，即可在對岸使用。因此，她建議有關部門出台專門文件，明確生存認證領域可以通過兩岸公證渠道辦理，為大陸配偶在台辦理生存認證提供政策支持。

(中時)