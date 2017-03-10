冠脂妥換藥規定 竹市衛生局呼籲「3不1要」

新竹市衛生局10日表示，有關冠脂妥換藥規定仍有多數民眾尚不清楚換藥規則，食品藥物管理署與臺灣阿斯特捷利康股份有限公司協調同意全面進行該藥品之醫院、診所、藥局及藥商之所有效期內批號藥品回收，9日起開始提供民眾進行換貨。

市府呼籲，民眾有效期限內藥品應掌握「3不1要」換藥原則，3不：不分批號、不分劑量、不分真偽；1要：要提早於3月18日前換藥，以確保民眾的用藥權益與健康。

衛生局表示，自接獲冠脂妥偽藥事件，即配合食藥署及檢調單位進行各藥品流通通路商稽核作業，並協請本市相關醫事團體協助轉知所屬會員配合下架回收事宜，截至目前為止，本市各大醫院、診所及藥局（商）共計回收冠脂妥藥品6435顆，衛生局將持續輔導查核藥品回收情形。

衛生局呼籲如家中有使用冠脂妥藥品民眾，自即日起儘速於106年3月18日前回原取得藥品之醫療院所或鄰近社區藥局換藥。民眾退換該藥品時，於效期內之藥品皆可退換，不限定批號、劑量，惟應退換相同顆數藥品。民眾要注意切勿自行判斷停藥。如有相關問題可洽詢專業醫療人員或撥打諮詢專線，阿斯特捷利康公司免付費服務專線0809081133，食藥署為民服務專線02-27878200。有關冠脂妥相關即時新聞可查詢衛生福利部食品藥物管理署網站-公告資訊-新聞。

衛生局呼籲各醫療院所、藥局及藥商配合退換貨機制，並主動通知及協助曾至該醫療機構(或藥局)調劑該藥品之病人，儘速於106年3月18日前至原取得藥品之醫療機構或鄰近藥局，完成退換藥品事宜。

(中時)