台印警方合作破詐騙 逮18名台嫌、36名陸嫌

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警方共逮到54名嫌犯，其中台籍18人、陸籍36人。（林郁平翻攝）

台印警方聯手在雅加達透天豪宅內，破獲電信詐騙機房。（林郁平翻攝）

詐騙機房內還有功德箱，嫌犯得手便投錢「還願」感謝土地公。（林郁平翻攝）

方起獲大量行動電話、電腦、大陸民眾個資等贓證物。（林郁平翻攝）

刑事局接獲情資，發現41歲傅姓男子及25歲徐姓男子疑似到印尼從事詐騙，經將相關情資提供給印尼警方，雙方共組專案小組偵辦，9日同步至雅加達2處透天豪宅進行攻堅，當場逮獲傅嫌等18名台籍嫌犯、36名陸籍嫌犯，刻持續清查被害人數與財金額。

為打擊跨國詐騙集團，法務部、外交部、陸委會與警政署等單位成立「打擊跨境詐騙犯罪跨部會平台」，刑事局偵查第六、第八大隊日前蒐報情資後，由打擊詐欺犯罪中心統合，派員赴印尼與雅加達警方合作，並分別報請新竹、苗栗地檢署指揮偵辦。

警方鎖定2處詐欺據點後，先掌握嫌犯作息及機房周邊環境，9日執行同步搜索行動，在現場起獲大量行動電話、電腦、大陸民眾個資等贓證物，並發現機房內還設置功德箱、膜拜土地公，嫌犯只要詐騙得手，便會投錢「還願」謝謝土地公保佑，但最終仍遭警方破獲。

(中時)