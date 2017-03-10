婦拾獲現金40多萬招領 警讚拾金不昧
嘉義縣吳姓老婦人昨天在撿拾回收物，發現1個紙盒都是千元大鈔，立即送到派出所招領，員警清點有新台幣40多萬元，警方對吳婦拾金不昧的行為，深感佩服。
嘉義縣警察局水上分局水上派出所今天表示，住水上鄉的吳姓老婦人，平時以作資源回收兼運動健身，1個月約有1000多元收入，昨天在一處空地撿拾回收物，發現有1紙盒內裝整疊千元大鈔，立即送交派出所處理。
值班員警清點一下紙盒內現金，竟有40多萬元，吳婦認為，失主遺失這麼多錢一定很擔心，若沒有交出來，內心會十分不安，於是立即交由派出所招領；吳婦也熱心地帶員警重回拾獲現場察看。
警方說，吳婦拾獲現場位置偏僻，老婦拾金不昧的行為令人佩服，尤其是所撿拾的金錢，婦人資源回收要作20年；老婦聲稱能助人，就感到很快樂，只是希望著急的失主趕快出面領回。
警方指出，今天截至下午3時30分，並無人出面認領，也沒有民眾報案丟掉現金，已依照拾得物作業程序公告認領。1060310
(中央社)
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