林德福下周接掌體育署 SBL朝職業化邁進
曾在2002年從宜蘭縣政府文化局長空降接任體委會主委的林德福，他在沒有包袱的情況下催生了SBL超級籃球聯賽，也促進了台灣大聯盟與中華職棒聯盟合併，甚至2004年雅典奧運雙金的背後也有他的努力影子，2004年卸任，經過10多年的沉潛，如今又即將回到孰悉的位置，預定下周交接上任。林德福表示，「棒球與籃球是台灣最受歡迎的兩大運動，尤其SBL是在我手上成立的，所以對於SBL非常有感情，未來肯定是要朝向職業化邁進的，但前提是要先評估可行性，絕不會倉促推動的。
現年62歲的林德福，15年前空降至體委會，加上他並非出身於體育界，因此外界都不看好他，但林德福知人善用，而且又肯納建言，並且放權給部屬發揮，在沒有人情包袱下，他反而能夠推動各項事務，當時最讓人津津樂道的莫過於兩職棒聯盟合併以及催生SBL超級籃球聯賽。
回想過去，林德福說，預定下周先到教育部與潘部長先聊聊，然後再確定何時到體育署上任，這段時間會廣聽體育界先進的聲音，然後再思考如何幫助台灣體育更上層樓。
林德福表示，台灣過去曾有過職業籃球聯盟，但可惜在大環境因素下解散了，2003年與中華籃協廣泛溝通與討論後最終成立SBL，這些年來培育出不少頂尖好手，也在國際賽取得不錯成績，然而最近幾年優秀球員不斷出走到對岸，歸根究底就是沒有職業化，球員的薪資無法提升，自然無法抵擋外在的高薪招攬，導致影穎了國內SBL的賽事對抗性與精彩程度，上任後會召集籃球界人士，廣泛聽取他們的建議，看過內是否有職業化的可能性。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。