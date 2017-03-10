林德福下周接掌體育署 SBL朝職業化邁進

行政院、教育部10日發布體育署長人事，由前體委會主委林德褔（圖）任教育部體育署長。（檔案照片）中央社 106年3月10日

曾在2002年從宜蘭縣政府文化局長空降接任體委會主委的林德福，他在沒有包袱的情況下催生了SBL超級籃球聯賽，也促進了台灣大聯盟與中華職棒聯盟合併，甚至2004年雅典奧運雙金的背後也有他的努力影子，2004年卸任，經過10多年的沉潛，如今又即將回到孰悉的位置，預定下周交接上任。林德福表示，「棒球與籃球是台灣最受歡迎的兩大運動，尤其SBL是在我手上成立的，所以對於SBL非常有感情，未來肯定是要朝向職業化邁進的，但前提是要先評估可行性，絕不會倉促推動的。

現年62歲的林德福，15年前空降至體委會，加上他並非出身於體育界，因此外界都不看好他，但林德福知人善用，而且又肯納建言，並且放權給部屬發揮，在沒有人情包袱下，他反而能夠推動各項事務，當時最讓人津津樂道的莫過於兩職棒聯盟合併以及催生SBL超級籃球聯賽。

回想過去，林德福說，預定下周先到教育部與潘部長先聊聊，然後再確定何時到體育署上任，這段時間會廣聽體育界先進的聲音，然後再思考如何幫助台灣體育更上層樓。

林德福表示，台灣過去曾有過職業籃球聯盟，但可惜在大環境因素下解散了，2003年與中華籃協廣泛溝通與討論後最終成立SBL，這些年來培育出不少頂尖好手，也在國際賽取得不錯成績，然而最近幾年優秀球員不斷出走到對岸，歸根究底就是沒有職業化，球員的薪資無法提升，自然無法抵擋外在的高薪招攬，導致影穎了國內SBL的賽事對抗性與精彩程度，上任後會召集籃球界人士，廣泛聽取他們的建議，看過內是否有職業化的可能性。

(中時電子報)