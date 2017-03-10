執掌15年 陸央行行長周小川繼任者是誰？

已接掌大陸央行15年的行長周小川，繼任人會是誰？（圖/中新社）

現任大陸人民銀行行長周小川，從2002年接下職務起，至今已3連任、坐滿15年，即將屆期任滿的他，誰將接替行長職務，一直是外界關注的焦點。目前檯面上有3名強力競爭者，分別是現任中國證券監督管理委員會（證監會）主席郭樹清、中國銀行業監督管理委員會（銀監會）主席劉士余和副行長易綱。

據多維新聞網報導，兩岸金融界最常見的面孔之一、接任大陸央行行長滿15年的周小川，他的繼任者是誰，一直是外界關注的焦點。現年69歲的周小川，在是建政以來在任最久的央行行長。外界普遍認為，即將執掌央行15年的他，近期勢必將面臨接棒的議題，目前呼聲最高的3名繼任者分別是：證監會主席郭樹清、銀監會主席劉士余和副行長易綱，其中身兼中央財經領導小組辦公室副主任的易綱，近年來擔負人民幣和匯率的重要職務，最被外界看好能順利接棒。

現任中國人民銀行副行長易綱。（圖/人民網）

新接任大陸證監會主席的郭樹清。（圖/新華社）

現年69歲的周小川，江蘇省宜興人，父親周建南曾出任機械工業部長，母親楊維哲則是國家科委委員。1982年成為清華大學系統工程首批博士研究生，並順利取得工學博士。1985年進入國務院任職，隔年掛職對外經濟貿易部部長助理，從此一路在大陸金融體系內向上爬升，歷任國家外匯局長、人民銀行副行長、中國建設銀行行長和證監會主席等職，最後在2002年接替戴相龍出任中國人民銀行行長一職至今。

現任銀監會主席劉士余。（圖/中新社）

外界看好的副行長易綱，則是畢業於北大經濟系，並留美取得伊利諾大學經濟學博士學位，並於1992年取得終身教授的職位。1997年加入中國人民銀行，主要負責人民幣政策與外匯領域，2007年起升任副行長職務，2009年執掌國家外匯局7年後，轉任中央財經領導小組辦公室副主任，協助周小川行長繼續處理人民幣和國際匯率的業務。

(中時電子報)