通霄農會總幹事、理事告官瀆職　農輔科強調依法行政

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通霄鎮農會總幹事許道坤（右4）與4席理事和「遞補」理事李隆（左2），到地檢署按鈴控告縣府農輔科長蕭至惠涉嫌瀆職，蕭無奈表示，會向檢方說明清楚。（陳慶居攝）

通霄鎮農會總幹事許道坤，下午與4名農會理事及同派認定應「遞補」理事的李隆章，到苗栗地檢署按鈴控告，指擔任理事長選舉的上級指導員，苗栗縣政府農業處農輔科長蕭至惠涉嫌瀆職、妨害遞補理事行使理事長投票權。

農輔科長蕭至惠則無奈表示，農業處均依法行政，程序也符合相關規範，她會向檢方說明清楚。另外，農會要組專案調查及認定，都應在農業處輔導之下進行。

現任總幹事許道坤則希望農委會重視，派專員調查，以維護農會權益。

許道坤說，當選理事徐永森，日前被檢舉農地雜草叢生，有違建鐵皮屋，且未實際從事農業生產 ，資格不符，農會依農會法成立緊急審查小組，並調查屬實，取消徐永森的理事資格，今並發函由李隆章遞補。

在許道坤等採取法律行動前，通霄農會在爭議聲中完成選舉。

(中時)