WBC》中華隊問題何在之3－有情蒐沒消化 差了專業分析師！

中華隊情蒐小組召集人楊清瓏昨針對500萬企畫書做出回應。(中時資料照 林勝發攝)

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中華隊無緣連兩屆晉級第二輪，而且預賽一勝未得，下屆又要從資格賽打起，昨更傳出，情蒐500萬計畫書的爭議；情蒐小組從收集資料，並作統整分析，幾乎一手包辦，可惜資料給了教練團，能否確實吸收掌握運用卻成了關鍵。

昨情蒐小組召集人楊清瓏表示，去年11月開始，邀情各隊總教練、業餘球隊總教練加入情蒐陣容，從影像處理、人物追蹤、分析美日韓職數據，到最後前往各地親自觀察，真的相當辛苦。

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情蒐從初期的12人陣容，到最後的9人情蒐小組，確實在國際賽中，將成為教練團的重要資料庫，所以成敗一切，不免也會受到檢討。

據了解，國外球隊情蒐完後，會由專業人士，進行分析統整，簡化報告並讓教練團與球員，以淺顯易懂的方式了解敵隊選手特性與缺點，中華隊情蒐方面或許已經跟上國際但欠缺解讀人才，可能成為一大主因。

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當然專業分析師，或者解讀人才，並不是一朝一夕就能夠練成，長期的培養中華隊專業後勤情蒐團隊，作為中華隊教練團與選手的重要後盾，也將是能否與國際強隊抗衡的關鍵之一。

(中時電子報)