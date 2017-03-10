國台辦：台控陸生涉共諜 動機令人懷疑

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針對台灣羈押疑涉共諜案的陸生周泓旭，中國大陸國台辦發言人馬曉光今天說，指涉國台辦的說法「純屬蓄意捏造」，在傳出大陸在台情報滲透嚴重之際發生此事，動機令人懷疑。

台北地檢署偵辦大陸籍男子周泓旭涉入共諜案，依違反國家安全法，向台北地方法院聲請羈押。北院今天開庭裁定周男羈押禁見，而他過去曾在淡江大學、政治大學就讀。

中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光下午回應媒體提問表示：「我不了解這件事。台有關部門指涉國台辦，純屬蓄意捏造，製造事端。」

馬曉光說：「在台獨勢力大肆渲染『大陸在台情報滲透嚴重』之際，發生此事，背後的動機令人懷疑。」

他聲稱，台灣「先是干擾兩岸正常的校際交流，現在又在赴台就讀的大陸學生身上做文章，只會進一步傷害兩岸教育交流和同胞感情，惡化兩岸關係」。

行政院大陸委員會稍早發出新聞稿表示，全案已進入司法程序，陸委會尊重司法機關依法處理。

陸委會說，政府開放陸生來台就學，希望促進兩岸青年的相互認識與瞭解，有利於兩岸關係和平穩定發展。政府對陸生來台求學政策維持不變，而陸生在台就學期間也應遵守台灣法令，以學習為目的。1060310

(中央社)