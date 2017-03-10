雙性人陳情 監委調查盼保障人權
雙性人具狀向監察院陳情，監察院副院長孫大川、監察委員高鳳仙申請自動調查，監委表示，國內的確很少重視雙性人人權，長期忽視雙性人需求。
監察院發布新聞稿指出，有雙性人具狀向孫大川、高鳳仙陳情指出，雙性人是天生性器官或染色體等性特徵，不符典型男性或女性身體，具有xxy染色體；聯合國資料顯示，雙性人口約占1.7％，據此推估，台灣可能有40萬雙性人。
陳情人指出，台灣對雙性人人權措施幾乎為零。許多兒童在沒自主權決定下，被迫接受性器官手術、賀爾蒙治療與性別教育等，導致永久身心受創。政府應主導大眾教育以正確認識雙性人，制定反歧視及保障雙性人法規等，保障雙性人權益。
孫大川及高鳳仙表示，國內的確很少重視雙性人的人權，長期忽視雙性人的需求，為保障雙性人權益，登記申請自動調查。
孫大川及高鳳仙說，將深入調查台灣有多少雙性人口？多少兒童雙性人被迫接受不當手術、治療及教育？雙性人受歧視情形是否嚴重？法規及政策對雙性人保護有無漏洞或缺失？政府應採取何種措施以保護雙性人？希望有助於提升雙性人人權。1060310
(中央社)
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