炎亞綸赴上海拍戲 球鞋控發威狂買

藝人炎亞綸日前赴中國大陸上海拍戲，熱愛球鞋的他到了上海的商場立刻發威，一口氣買下數雙球鞋，並在媒體鏡頭前秀出戰利品。

新浪娛樂報導，炎亞綸赴上海拍攝輕喜劇「親‧愛的味道」，身為球鞋控的他在上海又開始發威了。劇組才放他兩天假，他已經在各個球鞋品牌旗艦店搶了不少限量款，買得開心但卻事後煩惱，這麼多限量鞋到底要怎麼分批帶回台灣。

報導指出，炎亞綸開心分享戰利品，這次最愛的限量鞋共出了三個顏色，本來要全買，結果只剩一雙有他的尺寸。更誇張的是，有好幾個系列一模一樣的鞋子，他也一口氣買下好幾雙。

報導提到，炎亞綸說，好東西樂於和好朋友分享，也會定期整理鞋櫃，不常穿的鞋就分送給周遭好友。1060310

(中央社)