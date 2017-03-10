連鎖燒肉店竊電 負責人判1年8月
高雄一家連鎖燒肉店負責人陳姓男子竊電2年，遭台電公司查獲送辦。高雄地院審結，依竊盜罪判處1年8個月，緩刑5年，並支付國庫新台幣60萬元。
高雄地方法院判決指出，被告陳男為節省開支，於民國103年分別於3家分店，委請不知名人士將3處分店的電子電錶內部改造，使電流數量增加而顯示電度數減少。
陳男偷改電錶內部裝置後，於105年遭台電公司發現用電有異報警查獲，查出電錶的封印鎖有遭人破壞現象，2年共竊電達換算相當460萬元的電能，移送檢方偵辦。
高雄地方法院審結，認為被告陳男坦承犯行，並已補繳所短付的電費核減部分金額約331萬元，並與台電公司達成和解，犯後態度良好，依竊盜罪判處徒刑1年8個月，以暫不執行為適當，緩刑5年，以啟自新，並支付國庫60萬元，全案可上訴。1060310
(中央社)
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