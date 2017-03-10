司法國是會議通過 法院事實審可直播
司法國是會議今天就司法陽光資訊透明部分作出決議，召集人許玉秀表示，法院涉及事實審的部分，如涉及食安、重大憲政、刑民事、政治及族群等案件方向，建議司法院研議直播範圍及條件時，必要納入考量，並於4月28日開會時提出報告。
許玉秀說，有12位委員建議司法院研議可以直播的範圍和條件，具體建議方向是，例如在下列案件，希望司法院要列入考慮，如地院、高院及高等行政法院及智慧財產法院，以目前一、二審事實審的案件有關於民刑事選舉、刑事貪瀆、危害公眾利益，例如重大經濟案件，不以此為限。
此外，還包括以弱勢族群及邊緣文化的訴訟及集體訴訟，如原住民案件訴訟或辯論，如是食品、環境類等民眾權益利益訴訟、高度憲政爭議及重大矚目政治案件、高等行政法院所有案件，例如食品安全、環境保護及稅法案件等案件類型，建議司法院要研議直播範圍跟條件時，要特別納入考慮，有直播必要。
許玉秀表示，司法陽訊透明資訊部分，今天決議的是法庭直播，目前已經有在直播，有些是透過這次會議更加確立，大法官召開憲法法庭、最高法院及最高行政法院未來召開行政法院若有言詞辯論，都應該直播，在場委員全數通過，18委員一致贊成。
她說，第二就是其他直播的問題，因為事實審涉及其他刑事犯行審理，因此有3位委員反對，11位贊成直播，其中包括她身為主席，總會喜歡「西瓜偎大邊」，所以她也贊成；其他人是不反對，只是比較謹慎。
許玉秀指出，反對者是因為考量經費、預算等，贊成的人是認為，在贊成之後才可以進入討論，例如爭取預算、或堅持直播者付費等細節問題，多數認為，可以直播，只是要在什麼條件跟範圍。 至於少數人是屬於，沒有設定範圍，全交由司法院研究。
許玉秀表示，至於直播時要設定什麼條件，希望在4月28日會議，提出報告。
(中時)
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