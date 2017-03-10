總統府南部辦公室成立，蔡英文讚陳菊有霸氣

蔡英文巡視未來總統府南部辦公室擺設。（高市新聞局提供）

蔡英文總統選前即承諾重視南方，上任滿周年前，10日宣布在高市成立總統府南部辦公室，由總統府資政張俊雄坐鎮，傾聽南台灣聲音。今日下午南辦啟用茶會上，高雄市長陳菊細數過去1年中央對高雄的各項補助，再三向蔡英文道謝，蔡則全力稱讚陳菊在高雄政績，誇「全高雄最有霸氣就是陳菊市長」，兩人相互吹捧，一掃日前為選舉怒言相向的傳言。

總統府南部辦公室借用高雄市政府鳳山行政中心三樓，原本的市長會客室約231坪空間，將由總統府規畫使用，儘管至今尚未裝潢，今日下午仍舉辦開幕茶會，地方百工百業支持者受邀參加。

陳菊強調，過去包括勞健保、高雄捷運延伸至路竹、鐵路地下化、205兵工廠遷移、颱風補助、新台17線等議題，她向中央爭取多次，馬政府執政期間總是拍胸脯答應，但「拍到胸口快要黑青」還是沒有消息，好像狗吠火車沒人理，直到蔡英文上任後，才真正大力支援高雄。

陳菊說，總統府首次在南部設辦公室，對南部未來新發展，包括國家資源分配上，都是很大意義。她並開玩笑說，別的縣市也在爭取總統府南辦，但高雄比較熱情，「高雄有一點點霸氣」，所以成功爭取到南辦設在高雄。

「菊姐說有其他地方爭取，事實是沒有人爭取！」蔡英文致詞時，全程以「菊姐」稱呼陳菊，並說當初討論南辦設置地點時，菊姐沒說之前，沒人敢爭取，菊姐說了之後，更沒人敢說，所以沒有人爭取；她盛讚，過去在有限資源下，陳菊卻治理得很好，「菊姐說高雄比較有霸氣，我看全高雄最有霸氣的就是你們市長啦！」

蔡英文強調，民進黨執政，一定重視區域平衡，讓台灣人不管住哪裡，受到國家的照顧都一樣，只要做得到，願給南部更多支持。

她說，台灣經濟最近有復甦跡象，現在是大家要更合作的時刻，整合國家所有資源，讓復甦力道更強，帶出下個世代經濟發展契機。行政院正在籌畫，近期將宣布前瞻基礎建設計畫，由政府帶頭全面擴大投資全台基礎建設，讓下個世代基礎建設快速到位，也會讓地方發展、區域平衡得到重要轉折點，所以「面向南方，建設南方，重視南部，南部再生」，未來蔡政府一定和大家一起努力。

(中時)