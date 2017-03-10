台西上德紅羽土雞染禽 撲殺4萬5000隻

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染禽雞隻被撲殺。（許素惠翻攝）

雲林台西上德段10周齡的紅羽土雞本月4日通報疑似染禽，經管制4萬5000隻，8日確診感染H5N2高病原性禽流感，下午進行撲殺。

雲林動植物防疫所長廖培志指出，自本月5迄今，都未接獲通報案件，正在觀察疫情是否緩和；且，氣溫轉暖確實對禽流感的防治有利，希望H5N6匿跡。

(中時)