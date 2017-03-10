縣民時間 南投縣長林明溱親自傾聽民意
南投縣「縣民時間」，由縣長林明溱親自受理民眾陳情，共有13件陳情案，其中，議員史清水反映的久美部落灌溉用水改善案，攸關部落農民生計，將擇期會勘，爭取經費改善，以免影響部落農業發展。
林明溱表示，他就任後定期巡迴13鄉鎮市辦理縣民時間，為民眾排除困難，成效良好，受到民眾肯定。少數陳年舊案及民事糾紛案件，因不符法令規定，或涉及私產民事糾紛，公權力無法介入，以致多年來處理結果無法讓陳情人滿意，而一再陳情，甚至對公部門不諒解，比較令人感到遺憾，縣府會以客觀立場，協助陳情者邀集關係人進行協商，讓雙方尋求解決之道。
信義鄉久美村4、5鄰地區，因灌溉水源不足，亟需水源以利播種，居民殷盼縣府協助解決灌溉用水問題。原民局表示，已先行初步勘查，正等候村長提出水源、灌溉面積及土地同意書等資料以利規畫，將擇期再次會勘尋求改善。
(中時)
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