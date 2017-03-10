陸新一代載人飛船 可重復使用
中新社10日報導，大陸全國人大代表、中國航太科技集團中國空間技術研究院載人飛船系統總設計師張柏楠10日表示，中國太空站工程正在按計畫實施，2017年將由長征七號運載火箭發射天舟一號貨運飛船，與天宮二號空間實驗室交會對接，驗證推進劑補加技術。中國太空站預計2020年前後建成。
張柏楠並指出，太空站建成後，「載人登月」將會提上日程。中國載人登月工程正在論證過程中。用於載人登月的中國新一代載人飛船也在論證和研究過程中，新一代飛船將具備滿足載人登月和近地運輸、載人運輸和貨物運輸等多種用途，具備可重復使用以降低運營成本等特點，可滿足未來中國載人登月等航太工程和商業市場需求。
張柏楠說，目前國外正在研製的下一代載人飛船中，NASA（美國太空總署）的獵戶座飛船具備載人登月能力。中國下一代載人飛船，既能進行近地軌道飛行，又能執行載人登月任務。
張柏楠認爲，在未來激烈的國際市場競爭中，中國新一代的載人飛船技術要想更廣泛地運用形成産業，必須降低成本。而國際上新一代的載人飛船都是可重復使用的技術，中國現在也在探索這一方面的技術。2016年，長征七號運載火箭首飛，就搭載了多用途縮比例返回艙。
張柏楠說，縮比例返回艙主要是論證載人登月飛船的外形及重復使用的技術。試驗取得了圓滿成功，獲得大量資料，實現了目標，爲新一代載人飛船的研製奠定了很好的基礎。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。