陸新一代載人飛船 可重復使用

中新社10日報導，大陸全國人大代表、中國航太科技集團中國空間技術研究院載人飛船系統總設計師張柏楠10日表示，中國太空站工程正在按計畫實施，2017年將由長征七號運載火箭發射天舟一號貨運飛船，與天宮二號空間實驗室交會對接，驗證推進劑補加技術。中國太空站預計2020年前後建成。

張柏楠並指出，太空站建成後，「載人登月」將會提上日程。中國載人登月工程正在論證過程中。用於載人登月的中國新一代載人飛船也在論證和研究過程中，新一代飛船將具備滿足載人登月和近地運輸、載人運輸和貨物運輸等多種用途，具備可重復使用以降低運營成本等特點，可滿足未來中國載人登月等航太工程和商業市場需求。

張柏楠說，目前國外正在研製的下一代載人飛船中，NASA（美國太空總署）的獵戶座飛船具備載人登月能力。中國下一代載人飛船，既能進行近地軌道飛行，又能執行載人登月任務。

張柏楠認爲，在未來激烈的國際市場競爭中，中國新一代的載人飛船技術要想更廣泛地運用形成産業，必須降低成本。而國際上新一代的載人飛船都是可重復使用的技術，中國現在也在探索這一方面的技術。2016年，長征七號運載火箭首飛，就搭載了多用途縮比例返回艙。

張柏楠說，縮比例返回艙主要是論證載人登月飛船的外形及重復使用的技術。試驗取得了圓滿成功，獲得大量資料，實現了目標，爲新一代載人飛船的研製奠定了很好的基礎。

(旺報)