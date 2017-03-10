朴槿惠下台 高人氣總統人選文在寅：合憲

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南韓最大在野黨共同民主黨總統參選人、目前民調居冠的文在寅，今天對憲法法庭通過彈劾總統朴槿惠表示歡迎，認為這項裁決符合憲法精神。

「韓國前鋒日報」（Korea Herald）報導，文在寅表示，這項裁決呼應南韓憲法第一條，規定「大韓民國是一個民主國家，大韓民國主權掌握在人民手中，國家權力來自人民」。

文在寅發表聲明指出：「歷史因偉大的人民擁有力量而向前邁進。南韓將從這個令人驚奇的新經歷重新開始。」

在南韓陷入空前政治危機之際，文在寅一直維持強勁的民調支持度。

根據民調機構蓋洛普韓國（Gallup Korea）6到9日所做民調，文在寅拿下32%支持度。

南韓2012年總統大選，文在寅當時以48%比51.6%，敗給朴槿惠。（譯者：中央社蔡佳伶）1060310

(中央社)