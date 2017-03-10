蝶戀花案調查 遊覽車撞擊時涉超速

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士林地檢署偵辦賞櫻團遊覽車翻車33死車禍案，今天下午舉行相驗案件報結記者會。士檢調查，遊覽車撞擊時為79公里，該路段前後裝設有分別為50公里、40公里限速標誌4處。

國道5號2月13日晚上9時許發生嚴重車禍；經過調查，這是由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑似因車速過快翻落邊坡，造成33死的大型傷亡事件。

士林地檢署檢察長張清雲於獲悉同時即召集襄閱主任檢察官、值週主任檢察官吳怡明、法醫師、總務科長等人組成專案小組，完成任務編組，張清雲在第二殯儀館坐鎮指揮。

在團隊的不眠不休緊密合作下，順利於漏夜歷時7小時完成33具大體相驗程序，並將遺體及隨身財物發還家屬。同時啟動被害人保護機制，由犯罪被害人保護協會士林分會至相驗現場進行關懷與慰問被害人家屬及提供必要法律諮詢。

士檢表示，在偵辦團隊積極實施相驗等偵查作為並說明指出，一、遊覽車康姓司機當日行程為上午8時17分駕駛遊覽車從新北市樹林區三多路與中正路口出發，9時17分上重慶北路交流道，14時許抵達武陵農場，17時28分離開武陵農場(停留約3至3.5小時)。

二、依據該遊覽車最後行進軌跡圖(車速)及後車行車紀錄器影像等資料分析比對，顯示遊覽車於20時57分行經駛出南港隧道行車時速為84公里，接近國道5號北上接國道3南向匝道0公里處為98公里，撞擊時為79公里。該路段前後裝設有分別為50公里、40公里限速標誌4處。

三、有關遊覽車機件結構等問題，經督同相關機關鑑定認輪胎深度尚未磨損至胎面磨耗指示點、剎車系統測試正常、車身長、寬、高符合當時法規規定。106年1月5日最近一次驗車，最近3次驗車紀錄均合格。

四、康姓司機出勤狀況，其中2月10日依同行司機證述及監視器畫面顯示康姓司機當日休假，並未至車廠修車。1060310

(中央社)