陸產客機C919將首飛 訂單570架
中國大陸全自產客機C919在延遲多年後，第1架飛機進入首飛準備狀態。雖然首飛時間尚未確定，但製造商已經接獲訂單達570架。
原計畫在2014年就進行首飛的C919客機，雖然不是中國大陸第一個大型客機計畫，卻是第一個市場化整機全新設計的窄體客機計畫，且號稱機體從設計到製造完全由中國大陸完成。
中國商用飛機公司副總經理兼飛機總設計師吳光輝接受華西都市報訪問時表示，首架C919客機2015年11月初在上海總裝下線，經過1年多的系統測試，已經進入首飛準備狀態。
不過，他表示，雖然已經進入準備階段，但還必須進行包括滑行等大量試驗，機組人員也必須熟悉客機與各項系統性能。必須等這些工作完成後才會正式首飛，因此目前尚沒有確定的首飛時間。
吳光輝也透露，C919客機的第2架飛行試驗機已經進入總裝，第3架也開始進行部分裝配。
報導指出，截至去年年底，C919客機已經接獲的訂單數量達到570架。1060310
(中央社)
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