總統南部辦公室設立 府：翻轉重北輕南

蔡英文總統在高雄鳳山設立「南部辦公室」，總統府發言人黃重諺今天表示，設立總統南部辦公室是總統選前的承諾，具有的指標性的意義，代表政府重視區域發展平衡、重視南部地區發展。至於選前提過的中部辦公室，目前正在規劃。

黃重諺指出，選擇在鳳山行政中心主要是考量交通上很方便，有了這個空間，總統可以在這裡與地方鄉親、各界朋友見面、聽取意見，同時與南部地區相關的政策討論也可以利用這個空間，學者與各界朋友就不用一路拉車來台北，總統可以南下見面、開會，這也代表政府願意翻轉過去重南輕北的狀況，給南部更多支持，因此感謝高雄市政府無償借用這個空間。

至於總統府南部辦公室也會比照相關編制？黃重諺說，只有借用這個空間，平常是高雄市鳳山行政中心，是以前高雄縣長的辦公室，總統若有重要行程或重要會議就會使用那個空間，只能算是空間上的借用，並沒有另外的編制或預算規劃。

(中時)