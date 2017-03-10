大甲媽月底遶境警籲避開路線

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大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境活動本月29日將自新港奉天宮回鑾，經虎尾鎮市區道路並駐駕5大廟宇，勢必影響林森路一、二段、德興路、光復路及中正路等路段行車，虎尾分局籲請上班汽機車駕駛人改行虎尾外環道路（文科路）及虎尾防汛道路，避開大甲媽祖回鑾至虎尾地區遶境路線。

此外，也將調派數十名警（民）力，執行交通秩序指揮、疏導等勤務，以確保交通行車順暢、安全。

(中時)