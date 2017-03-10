白色情人節 劍湖山上演世紀告白秀

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白色情人節來劍湖山世界告白放閃！劍湖山世界明日將提前推出「情人節94要抱抱PK賽」限定活動，接受情侶或夫妻檔報名，合力將愛心氣球充氣，兩人再互相擁抱合力將氣球擠破，最後對另一半來場世紀告白秀！

(中時)