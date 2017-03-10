王鴻薇批一例一休800申訴 柯文哲全不罰

台北市長柯文哲10日出席活動後受訪。(中央社)

台北市議員王鴻薇統計台北市企業違反一例一休的投訴案已破800件，但台北市長柯文哲卻睜一隻眼、閉一隻眼，全以「宣導期」為由而不開罰，企圖為違法的業者解套。王鴻薇痛批柯文哲日前評論「一例一休」指是「政府管太多 」是狂語，讓勞工無言以對。

王鴻薇表示，截至今年2月底，針對一例一休北市已有870件陳情案，顯見台北市內仍有許多企業違反一例一休法令，但勞工鼓起勇氣檢舉企業違法，換來的卻是北市府的冷處理，叫人情何以堪？王鴻薇指出，一例一休上路後，六都中僅有台北市給予「宣導期」，其餘五都皆依法行政，祭出處罰。

以新北市為例，目前已開罰397家超時工作的業者，裁罰總金額更高達1263萬，反觀台北市，中央地方不同調，台北的業者違法卻無責，王鴻薇痛批，難道台北市的勞工不受勞基法保障嗎？

王鴻薇批柯文哲身為台北市長，面對違法業者不但消極執法，還漠視勞工權利，令人失望。王鴻薇說，蔡英文面對勞工陳情時，叫他們「自己去跟老闆講」；柯Ｐ面對勞工申訴時，則是「政府不想管太多」，可憐的勞工被當皮球踢，政府都沒有責任嗎？

台北市長柯文哲昨天表示，一例一休從公布到上路時間很短，所以前3個月定義為宣導期，有陳情檢舉一定會處理，但因為法律剛上線也要3個月的時間讓資方適應。

媒體追問是否答應商總會跟勞動局溝通？柯文哲回應，本來就需要溝通，裁罰標準不要有太多的裁量權在裡面，還是要有規則，至於規則就由勞動局和產業界代表溝通。

(中時)