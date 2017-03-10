7旬修車翁 見證高雄加工區半世紀興衰

鄭福人打從退伍後在高雄加工區修車，迄今50個年頭仍堅守崗位。（鄭福人提供）

73歲修車師傅鄭福人，見證高雄加工區半世紀興衰起落。（柯宗緯攝）

73歲修車師傅鄭福人，見證高雄加工區半世紀興衰起落。（柯宗緯攝）

一場美麗的邂逅，讓他見證高雄加工區半世紀興衰。73歲修車師傅鄭福人年輕時心儀一名女子，雖未譜出戀曲，但意外開啟他的生財之路，他發現前鎮地區工人群聚，多以腳踏車代步，興起「人肉修車站」念頭，迄今50個年頭仍堅守崗位。

鄭福人是彰化員林人，當兵放假期間，在火車上邂逅家住小港女子，當起「追女仔」，但雙方再也未碰面。他在搭公車行經前鎮，發現高雄港碼頭工人多，應該會有修車需求，退伍後帶著140元及簡易工具箱展開漂泊修車人生。

他修車專業、為人認真，獲高雄加工出口區駐區警察隊賞識，入區協助保養、修護警用腳踏車，後來區內廠商、員工慕名而來，生意應接不暇，忙到半夜餓肚子是常有的事，後來乾脆請來5名童工協助修車。

高雄加工區是世界第一個加工區，已有50年歷史，鄭福人回憶早期台灣發展傳統產業，全盛時期有6萬多名員工，下班還要排隊出大門，如今轉型高科技產業，勞力逐漸被機器取代，僅剩1萬多人，大家也從單車族晉升機車族，為此他特地去機車修護班當學徒3個月，「這裡牽車到市區快1小時」，但他就近修理，收費比外頭便宜，贏得區內員工信賴。

他憑藉修車技術賺得2棟房子，也娶太太育有4子，如今可享天年含飴弄孫，仍堅守崗位，為加工區員工修理機踏車，每天早上7點上工，晚上7點收工，50年如一日，雖然修車需求大幅銳減，時常餵蚊子等嘸客，但他不圖錢財，而是割捨不了那羈絆半世紀的情感。

(中時)