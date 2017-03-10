郝龍斌：大陸須嚴肅看待共諜案

針對目前大陸來台學生發生疑似間諜案，國民黨副主席郝龍斌10日下午表示，他認為「該怎麼辦就怎麼辦」，我們「現在」就已經有相關法律可以處理，政府依法偵辦，國家安全最重要。

郝龍斌認為，兩岸交流目的是為了更加了解，並用善意增進彼此互信，所以如果藉著交流來進行間諜活動，這不但是法律不容許，也是一個不善意的作為。

他強調，兩岸要能和平交流，對等尊嚴是很重要，也就是要互相尊重。所以如果大陸來台的學生或人士，另外負有諜報任務，這也會傷害兩岸人民的感情。因小失大，大陸方面對此必須要嚴肅看待。

(旺報)