陸小學生集體宣誓抵制樂天 網友批洗腦

中國大陸網上近日流傳一段大陸小學生集體宣誓抵制樂天的影片，影片中的小學生在老師的帶領下，右手握拳高喊「拒絕零食，抵制樂天」。網友痛批，學校實在是太洗腦，作法可恥。

這段影片從3月8日起開始在網路上流傳，長度約10秒，影片中的小學生在學校禮堂中集體宣誓抵制樂天，每個人高舉右手並握拳，還大聲喊出「拒絕零食，抵制樂天，愛我中華，從我做起！」

帶領學生「宣讀」誓詞的老師還拿著麥克風說，「我們少買樂天的零食，也就是用自己的行動支持（抵制樂天）」。禮堂前的大螢幕還秀出「我們是小學生，我們這樣愛國」等字眼。

大陸網友對此褒貶不一。批評者表示，「在仇恨中長大的小孩很可憐」、「這種政治洗腦教育太邪惡」。

但也有人支持學校的做法，竟聲稱「愛國要從小做起，從幼兒園開始才叫先進國家」。1060310

(中央社)