新竹棒球場原址重建 審議通過

新竹市政府推動棒球場拆除重建計畫，受到網友關注與討論，有人肯定市府改變竹市棒球環境的決心，但也有人建議遷址重建，但此計畫已於今天市議會臨時會審議通過。

新竹市議會今天召開臨時會審議提案，其中民眾矚目的新竹棒球場原地重建案的討論最為熱烈，議員紛紛發表看法，也針對許多計畫內容提出質疑。

有議員指出，日前會勘後發現，觀眾席看台區結構體已出現鋼筋外露的情形，若不慎發生地震等天災，加上觀眾的重量，建築物垮落的話，後果不堪設想，因此建議盡快報廢、重建。

但有議員認為，新竹棒球場原址的腹地不夠大，加上位在市中心，周邊道路狹小，往往造成交通壅塞，參考台北天母棒球場、桃園國際棒球場、雲林斗六棒球場、高雄澄清湖棒球場等，均建於郊區，因此建議市府選地新建，較能真正提供棒球運動所需設施與空間。

也有不少民眾在網路上已展開討論，有不少人對於市府的規劃表達支持，認為這是為棒球付出的最直接作為；也有人指出，看職棒的人很多，球場翻新將能帶動經濟；更有人認為在棒球場重建後，定能提供好的棒球環境，也期盼未來能有主場球隊進駐。

不過也有網友說，新建一座嶄新的新竹市棒球場市民殷殷期待的，周遭道路狹小、停車空間不足增建有限，每當有活動或球賽舉辦，都會陷入空前壅塞，人車爭道，若發生重大意外，場外無法有足夠疏散空間，連帶影響場內也無法疏散，認為不宜原址重建，建議市府應另選開闊空間重建，好好評估規劃後再執行。

經多位議員發表各自意見後，新竹市議長謝文進表示，此次臨時會已聽見不同意見，認為市府應要接納，如今規劃原址重建，未來若相關問題浮現，市府也應負起一切責任，獲列席議員達成共識，決議照案通過。1060310

(中央社)