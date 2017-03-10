不一樣的豬串燒 「豚豚拍子」來了!
結束一天工作後，吃著串燒、喝點小酒，一天壓力彷彿隨風而逝，全新燒豬專門店「豚豚拍子」於台北東區盛大開幕，台灣少有以「豬串燒」為主要食材居酒屋，引進日本「思い出橫丁街」獨特串燒方式，擄獲台灣消費者味蕾。
餐廳「豚豚拍子」為捷安商實業總經理徐安昇與丸莊食品公司副總莊偉中合資成立，「豚豚拍子」取自日文步步高升、越來越好之意，「思い出橫丁街」的串烤料理聲名遠播，許多人慕名而來品嘗美食。新成立「豚豚拍子」餐廳主推豬肉串燒料理，特別聘請日籍師傅赴台指導駐店主廚，將正統日式串燒帶進台灣，店內提供豬心臟、舌頭、臉部、腸部及胸腔等部位，其中以松阪豬肉、舌下肉、大腸、肉排等串燒餐點最為熱銷。
因內臟類串燒前置工作繁複，每天早上10點到開店前，可看到師傅忙進忙出備料，希望讓消費者品嘗到不一樣的「豬串燒」料理。前置工作需經過分類去筋、切割整肉與緊實串肉等步驟，配合師傅專業燒烤功力，色香味俱全串燒讓消費者大呼過癮。
徐安昇分享，徐重仁有兩個身分，除了業界有「流通教父」之稱外，同時也是他的父親，早年留學時曾在日本「思い出橫丁街」的串燒店打工，與母親也在打工串燒店再次相遇牽起紅線，所以「思い出橫丁街」串燒與父親有深刻回憶，此次開設新餐廳「豚豚拍子」希望幫助父親尋回年少時光記憶。徐安昇說，以前日本人大多不吃內臟類料理，二次世界大戰後為避免浪費食物，也秉持對食材尊重原則，將食材最大化利用，把豬內臟做成串燒享用。
莊偉中表示，丸莊醬油已有百年歷史，因本身是食品製造商，對醬油品質有著嚴格標準，他認為美食靈魂在於醬料，不同料理應搭配合適醬料突現食物美味。餐點中他最喜歡每日限量供應的「豬聲帶串燒」，入口咀嚼口感爽脆Q彈，令人難忘。
(中時)
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