新聞深喉嚨》保防法濫權若過 今日朴槿惠 明日蔡英文！

新聞深喉嚨

南韓憲法法院10日上午11點宣判朴槿惠總統彈劾案結果，全程以直播方式，法官庭上逐條宣條，判決結果，憲法法院以8票全數通過彈劾案，裁定朴槿惠總統彈劾案成立，朴槿惠立刻遭撤職，成為南韓憲政政史上第一個遭彈劾下台的總統。朴槿惠失去在職總統不具刑事起訴的豁免權，恐因夥同崔順實收賄等罪名遭檢方起訴。根據規定，南韓必須在60天內選出新總統。5月9日是彈劾案宣判之後的第60天。南韓在5月第一個星期有小長假，因此5月9日很可能成為總統選舉日。未來這60天，已經因為薩德系統與北韓導彈而緊繃的東北亞局勢，又加入了南韓總統大選這變數，還會出什麼亂子嗎？

爭議多時的《保防工作法》草案在一月份陳報行政院後遭退回，而草案完整內容9日曝光！不僅授權「保防員」進駐各單位，條文更直接明訂，只要經機關首長書面同意後，就可查訪可疑對象並可向各機關團體個人調閱文件或資料，保防員還具「臨檢權」，緊急時可查扣相關人與物，儼然無限上綱授權調查局，人權大倒退，「綠色恐怖」甚至比「白色恐怖」還恐怖。可能違反人權的措施，例如監聽，搜索等，現在需要法院同意，民進黨卻要走回頭路，只要行政機關同意就可以調閱，要求到場問訊。而針對這些不可思議的條文，行政院長林全10日回應，這個版本確有所謂「人二」復辟之嫌，已遭退回，不應該被視為行政院態度，但是，行政院副院長林錫耀，8日在民進黨中常會報告時稱：「中國滲透台灣很嚴重」，所以《保防法》有其必要，草案修正後還要再提。至於法務部長邱太三10日甚至不惜踐踏自己的法律專業，「睜眼說瞎話」稱「保防法絕對不會侵害人權」。而更國人不安的是，民進黨才在搞綠色恐怖，北檢10日就聲押了一名來台念書的陸籍周姓男子，說他疑似來台從事情蒐工作，不僅多方面向學校、各公務機關打探機密，還透過管道吸收成員，已涉嫌違反《國家安全法》。北院也認定周姓男子有逃亡、串證之虞，將他收押禁見。從林錫耀，到邱太三，甚至北檢北院也在配合「帶風向」…，顯然民進黨是鐵了心要硬幹，「綠色恐怖」不遠了？

9日晚間是台灣球迷的心碎之夜，中華成棒隊從0比6落後給南韓，一度追成8比8平手，最終在延長10局以8比11落敗，2017年經典賽，中華隊三戰全敗。球員的表現，球迷全都看在眼裡，只有肯定，但包括教練團，棒協，中華職棒，到體育署都有該檢討之處，尤其是棒協，這次經典賽預算超過5000萬元，其中700萬元用在情蒐，卻完全看不出績效，還疑似帳目不清。更被扯出棒協之所以可以對體育署予取予求，原來是在行政院下有個「黑機關」體發會，由政務委員張景森主導幫棒協撐腰，再由「自己人」余政憲插手各項體育決策，鬥爭目前仍由國民黨立委吳志揚擔任會長的中華職棒聯盟。更扯的是，棒協積弊已久，球迷已經忍無可忍之際，民進黨立委林俊憲還在瞎扯「戰犯」是國民黨！拜託，有病要看醫生，給你執政了你放著問題不處理，還在牽拖在野黨，到底有多廢啊？好歹前總統陳水扁任內，促成了兩職棒聯盟合併；前總統馬英九任內，推動了「棒球振興方案」，倍增了學生棒球與業餘棒球隊數目。而蔡總統至今對於棒球的貢獻，則是在臉書發了兩張照片幫中華隊加油…，拜託！做點事好不好？

韓劇「太陽的後裔」爆紅，飾演南韓特種部隊上尉的韓星宋仲基，敬禮時必稱「團結」口號令人印象深刻。國內政戰學院近期也推動所謂「新禮儀運動」，將軍校學弟妹向學長姐行禮問候時的「學長好、學姐好」，改成「親愛」；答禮者則要回應：「精誠」。根據政戰學校校刊《復興崗報》報導校方的說法，是希望藉由此舉將「親愛精誠」的氣氛融入生活，盼新的問好方式，強化政戰學院學生之間的向心力與歸屬感…。問題是，人家韓軍的敬禮口號，有其歷史淵源，例如第5軍團，2009年以前曾經以「統一」為敬禮口號、第三野戰軍司令部則以「先鋒」一語作敬禮、第5軍團另以「升進」為口號。海軍因為迄今為止未嘗一敗，結果便獲得了「必勝」的美譽口號。我們要用口號來強化向心力，會否只是韓劇看太多的後遺症，眼下國軍缺兵缺官，社會地位低落，年金改革搞得人心惶惶，沒有別的正事可幹了嗎？

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(中時電子報)