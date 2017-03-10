中投公路烏溪橋 14日防災演練封閉禁行

我要評比

公路總局為強化橋梁防災應變能力，將於3月14日上午10至11時，於中投公路（省道台63線）烏溪橋北上路段（南投往台中方向），辦理橋梁防災演練，演練期間封閉禁行，請用路人遵循管制人員指揮。

演練期間，南投往台中方向，可行駛中投公路橋下道路，往北直行至烏溪橋側車道，過烏溪後往台中方向行駛。

(中時)