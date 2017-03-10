醉漢坐霸王車又大鬧警局 辱罵三字經遭判3月

彰化縣31歲葉姓男子前年凌晨喝醉搭計程車卻不付錢，員警獲報後到場，葉男辱罵完員警，先持球棍敲碎計程車和警車車窗，接著再大鬧警局，拿警局花瓶砸向玻璃門，遭法辦後被彰化地院依妨害公務等罪判處3個月有期徒刑。

真是醜態百出秀下限！醉醺醺坐霸王車又大鬧警局。葉男前年12月16日凌晨近5點，喝得爛醉從台中市搭上秦姓駕駛的計程車，返回彰化縣芬園鄉住處，卻不想付錢還打電話撂人到場助陣聲援，秦男見情況不對趕緊報警。

簡姓員警獨自到場瞭解雙方糾紛時，葉男竟對警員辱罵三字經，並說「垃圾警察！」接著更憤而持棒球棍猛將計程車前擋風玻璃、右前車窗全敲碎，再敲破巡邏警車後擋風玻璃和右後車窗，最後遭前來支援的員警合力制伏。

葉男被帶回芬園分駐所時，竟又拿起門口花瓶砸向玻璃大門，又對另名員警吐口水、出言辱罵，對所內辦公桌椅又踢又踹、還亂吐檳榔汁。

事後秦男雖撤銷對葉男的傷害、毀損告訴，恐嚇部分亦獲得檢察官不起訴，但葉男仍被依妨害員警執行職務、損壞公務員職務上掌管之物品和侮辱公務員等罪名法辦，審理法官審酌葉男事後已道歉並與兩名員警達成和解，乃一時衝動且尚具悔意，處以有期徒刑3月，可易科罰金。

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(中時)