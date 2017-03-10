萬海航運慈善基金會 送晨光智能發展中心早療專車

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萬海航運慈善基金會執行長許維（副駕駛座者）和孩子們試坐早療專車。（廖素慧攝）

萬海航運慈善基金會今天捐贈1部全新的「早療服務專車」給雙福基金會晨光智能發展中心 ，師生歡喜，小孩子開心吵著要坐新車，還有孩子送上自己畫的「汽車」給基金會執行長許維新表達感謝。

萬海航運慈善基金會捐贈新的早療服務專車，由執行長許維新代表贈送車鑰匙，雙福基金會執行長林茂安代表受贈，許維新和孩子一同試乘新車，孩子們笑逐顏開。

(中時)