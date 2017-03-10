唯一離島場！推動國家語言發展法 文化部到澎湖辦公聽會

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文化部跨海澎湖舉辦國家語言發展法公聽會，國中小學校長齊聚一堂歡樂同學會。（陳可文攝）

文化部大力推動國家語言發展法，巡迴各縣市舉辦公聽會，10日跨海全國唯一的離島場澎湖縣，地方國中小學校長幾乎全員到齊，現場氣氛熱絡彷彿同學會。

為積極落實語言平權，建構多元語言環境，文化部委託台中教育大學承辦國家語言發展法草案公聽會，3月起分別於台北、台中、彰化、台南、台東及澎湖舉行6場次。

繼台北主場結束後，昨日旋即轉往第2站、也是唯一的離島場澎湖縣，台中教育大學台灣語文學系系主任方耀乾主持會議，澎湖縣長陳光復、教育處副處長莊華州、文化局副局長王國裕等特地蒞臨加油打氣。

方耀乾特別以國語、閩南語及客家語開場白，展現了本土語言的多元性，強調這是台灣文化的原動力，尤其台灣是多元族群組成，語言權就是文化公民權的體現。

文化部也再次重申凝聚國家語言法展法的全民共識，已積極著手推動法令制訂及相關因應政策，傾聽社會各界意見更健全完備。

澎湖縣教育處表示，地方力挺中央推動草案，所以特別鼓勵全縣各國中小學校長們踴躍參與，國小教育正是兒童語言學習的第一步，盼種下語言發展的種子，孕育愛的幼苗生長茁壯。

(中時)