吳敦義暗諷「變更過黨籍」？郝龍斌這樣回應

前副總統吳敦義10日上午造訪眷村，提到自己從來沒變更過黨籍，被懷疑認為在批評另一位國民黨魁參選人、現任國民黨副主席郝龍斌。郝龍斌10日下午回應，他相信吳副總統沒有諷刺的意思。

吳敦義10日上午拜訪台北市大直劍潭里眷村「力行新城」，和里民一起唱《中華民國頌》，他說，唱《中華民國頌》一字都不會錯，因為他是中華民國派。還說自己有「完美資歷」，不貪汙、不舞弊，無涉及不法，又忠貞不二，「沒有變更過黨籍、背叛過中華民國」，選給他才是最好的選擇。

會後吳敦義被問到，提自己沒變過黨籍，是指其他候選人有變更過？吳敦義回應「我沒有意見，我長得高不一定要批評人家矮」、「我不曉得」。

郝龍斌10日下午表示：「我相信吳副總統沒有什麼諷刺的意思」，他認為，國民黨、新黨、親民黨本是同根生，都是藍色力量，「未來我很希望把大家都找回家，因為只有藍色力量能夠大團結並合作，才可能有足夠力量監督民進黨。」

(旺報)