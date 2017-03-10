捐血送個人化郵票 花蓮民眾搶捐血

花蓮郵局響應郵政捐血月，今明兩天在國安郵局前舉辦捐血活動，凡捐血者可獲得專屬「捐血人紀念郵票」。（張祈攝）

由專員幫民眾拍下捐血相片後，現場印出製作成個人化郵票。（張祈攝）

現場印出製作成個人化郵票，民眾捐完血，郵票也印製完成，民眾直呼很划算！（張祈攝）

花蓮捐血中心與花蓮郵局、花蓮港務公司今天起一連兩天合作辦理捐血活動，只要民眾挽袖捐血，就可獲得專屬個人化捐血郵票，捐血人直呼很有紀念價值，要放在家中做成裝飾，只要一看到郵票就提醒自己該捐血了！

3月份為中華郵政公司「郵政捐血月」，每年固定舉辦捐血活動，今年特地與成立五周年的台灣港務公司合作，擴大辦理寒冬送暖熱血情捐血活動，廣召同仁前來挽袖捐血，今天起一連兩天在國安郵局舉辦。花蓮捐血中心呼籲民眾，目前花蓮血庫各血型都不達10天的安全量，邀請民眾多多挽袖捐血。

花蓮郵局免費贈送要價135元的「捐血人紀念郵票」，由專員幫民眾拍下捐血相片後，現場印出製作成個人化郵票，民眾捐完血，郵票也印製完成，全台獨一無二的紀念品，捐血超過10年的鄭姓民眾說，捐了40多次，就屬這次的禮品最超值，要帶回去放在家中提醒自己該捐血，也打算回家號召家人一起來。

花蓮郵局行銷發展股長劉菊香表示，局內個人化郵票推行已久，民眾可選擇提供相片獲現場拍攝製成，因紀念價值高，價格便宜，主要客源來自婚喪喜慶場合，這此首創捐血人紀念郵票，試辦第一天民眾反應熱烈，不排除做為郵局專屬捐血禮品。

(中時)