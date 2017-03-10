台南市府率團訪大馬 簽署多項備忘錄
台南市市長賴清德6至8日率領市府團隊、「台南市大學聯盟」12位大學校長、副校長以及教務長等一行27人到馬來西亞訪問，並簽署多個合作備忘錄。9日轉往印尼繼續訪問行程。
駐馬來西亞台北經濟文化代表處發表聲明說，為落實中華民國政府推動的「新南向政策」，台南市市長賴清德6日率團訪問大馬，共拜訪4天。駐馬代表處代表章計平偕同仁陪同，除了拜會大馬政府官員與旅馬台商外，也拜會馬來亞大學、馬來西亞留台校友會聯合總會及馬來西亞華校董事聯合會總會等，並與不同單位簽署多個合作備忘錄。
其中，「台南市大學聯盟」除了與大馬台商總會簽署合作備忘錄，加強產學合作，依據旅馬台商企業特性提供教學資源外，另亦與留台聯總及董總分別簽署合作備忘錄，以進一步吸引更多大馬學生赴台南就學，培育大馬教師人才，強化台馬兩地人才的交流。
同時，賴清德也與曾在成功大學求學的雪蘭莪暨吉隆坡孔子教育學會主席吳德芳會面，並致贈台南在地攝影家張武俊的作品「晨曦中的全台首學」。另外台灣蘭花產業發展協會與大馬蘭花產業發展協會簽署合作備忘錄，建構兩地蘭花產業發展的平台。
賴清德表示，「新南向政策」在台南，從教育出發，台南為全台首學，並積極打造一個友善環境，使大馬學生在台南求學得到最好的照顧。另外透過來自台南的12所大學校長及代表親自說明，讓大馬各界能夠更瞭解台南高等教育發展現況，期能吸引更多大馬學子赴台南求學，強化雙邊教育交流。
章計平表示，非常高興賴市長能夠率領「台南市大學聯盟」來馬訪問，在「新南向政策」的經貿合作、人才交流、資源共享以及區域鏈結等4大面向中，台灣與大馬的人才交流十分密切並且重要，相信透過賴市長此行的訪問，將更加深化拓展雙方人才及教育的合作交流。1060310
(中央社)
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