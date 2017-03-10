澎湖地區司法文物聯合檔案展 移師馬公航空站展出

由澎湖地方法院檢察署等五大司法單位共同主辦之「平湖上的天秤－106年澎湖地區司法文物聯合檔案展」，已在2月26日圓滿閉幕，吸引眾多鄉親前往參觀。但因中興畫廊檔期有限，導致向隅者眾，澎湖地檢署檢察長鄭鑫宏特別洽商馬公航空站出借藝文展示區布展，自即日起至4月底止在航空站2樓之國際線藝文展示區展示該署之文物檔案，歡迎民眾前往參觀。

鄭鑫宏表示，此次聯合文物檔案，展出各機關歷史沿革、建築老照片、重要歷史紀錄及相關業務執掌，許多珍貴的檔卷都是第一次展示，內容相當豐富，展出期間獲得參觀民眾及媒體的熱烈迴響，但受限於檔期未能長期展出，以致於許多民眾向隅，相當可惜。

為了讓本次檔案展發揮最大之效益，鄭檢察長特別商請馬公航空站主任邱永昇出借場地及檔期，期望藉由馬公航空站良好的場地設施及開放的展出時間，讓鄉親們可以利用候機的空檔或專程抽空參觀司法文物檔案展，以瞭解檢察機關的相關業務，知法進而建立守法觀念，並且提升檔案推廣運用效能，發揮檔案之最大價值。

馬公航空站邱永昇對於澎湖地檢署司法文物檔案展移展至馬公航空站大力支持，他表示，即日起到4月底止，民眾都可以在航空站2樓之國際線藝文展示區觀賞到澎湖地檢署之司法文物檔案。

鄭檢察長表示，礙於場地有限，無法聯合其他司法機關同時在航空站開展，但本署展期結束後，將邀請澎湖地方法院、澎湖監獄等機關陸續開展，讓「106年澎湖地區司法文物聯合檔案展」之辦展精神延續下去。歡迎未參觀過的鄉親及學子們前來一看究竟，已參觀的人再來觀賞以溫故知新。

(中時)