孫協志看中華隊3連敗：我完全力挺Lamigo！
中華隊出戰經典賽，最後以3連敗慘遭淘汰，藝人孫協志繼日前講出球迷心聲，在臉書呼籲「勇敢接受 勇於面對」、「該改革的就要徹底改革」，今(10日)再度於臉書發文，直言支持Lamigo球團不支援經典賽的做法。
孫協志今日在臉書轉貼《英雄！2017WBC．台韓之戰漫談》一文，稱該文講出他85%以上的心聲，表示就算結果不盡人意，但都感受到球員努力，「每位場上的球員都是永不放棄的台灣英雄」。
之後他也補充自己簡短感想，表示自己完全力挺Lamigo球團不支援經典賽做法，因為不痛定思痛，就沒有機會改變，台灣野手攻擊火力變強是事實，但投手跟不上腳步也是事實，改革不是只有寫寫報稿，只有完善、有保障的制度，徵召才會順利，希望這次輸球，能讓台灣棒球更前進。
孫協志看中華隊3連敗簡短感想：
．我個人是完全力挺Lamigo球團的做法
．不痛定思痛 就沒有機會改變
．一個球員的生涯 能有多少個四年
．只要穿上國家隊的球衣 就沒有人想輸
．球員就只是球員 他們能做的就只有打好球
．國家本來就要給代表選手強大的後勤支援
．台灣的棒球要更細膩 要更重視基本功
．基本功也包含提高戰術執行的成功率
．台灣野手的攻擊火力變強是事實
．台灣的投手跟不上腳步也是事實
．眼光放遠 從三級棒球改革起 未來才會更好
．改革真的不是只有寫寫報告
．唯有完善 有保障的制度 徵召才會順利
．真心期待相關單位能夠正視問題
．希望這次的輸球 能讓台灣棒球更前進
．我也跟展元兄一樣 真的好想贏韓國啊
(中時電子報)
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