孫協志看中華隊3連敗：我完全力挺Lamigo！

我要評比

孫協志再度說出球迷心聲。(本報系資料照)

中華隊出戰經典賽，最後以3連敗慘遭淘汰，藝人孫協志繼日前講出球迷心聲，在臉書呼籲「勇敢接受 勇於面對」、「該改革的就要徹底改革」，今(10日)再度於臉書發文，直言支持Lamigo球團不支援經典賽的做法。

孫協志今日在臉書轉貼《英雄！2017WBC．台韓之戰漫談》一文，稱該文講出他85%以上的心聲，表示就算結果不盡人意，但都感受到球員努力，「每位場上的球員都是永不放棄的台灣英雄」。

之後他也補充自己簡短感想，表示自己完全力挺Lamigo球團不支援經典賽做法，因為不痛定思痛，就沒有機會改變，台灣野手攻擊火力變強是事實，但投手跟不上腳步也是事實，改革不是只有寫寫報稿，只有完善、有保障的制度，徵召才會順利，希望這次輸球，能讓台灣棒球更前進。

孫協志看中華隊3連敗簡短感想：

．我個人是完全力挺Lamigo球團的做法

．不痛定思痛 就沒有機會改變

．一個球員的生涯 能有多少個四年

．只要穿上國家隊的球衣 就沒有人想輸

．球員就只是球員 他們能做的就只有打好球

．國家本來就要給代表選手強大的後勤支援

．台灣的棒球要更細膩 要更重視基本功

．基本功也包含提高戰術執行的成功率

．台灣野手的攻擊火力變強是事實

．台灣的投手跟不上腳步也是事實

．眼光放遠 從三級棒球改革起 未來才會更好

．改革真的不是只有寫寫報告

．唯有完善 有保障的制度 徵召才會順利

．真心期待相關單位能夠正視問題

．希望這次的輸球 能讓台灣棒球更前進

．我也跟展元兄一樣 真的好想贏韓國啊

(中時電子報)