全英羽球公開賽 小天8強賽迎戰泰國好手
2017羽球超級系列賽首站全英公開賽進入最後8強賽，台灣球后戴資穎預定晚間12點迎戰印度好手辛度，周天成則在半夜4點20分碰到次輪淘汰里約奧運金牌、中國大陸名將諶龍的泰國選手薩恩索姆布恩蘇克。
穩居世界球后寶座的戴資穎，目前積分領先西班牙前球后馬琳有9147分，全英公開賽兩人都順利闖進8強，馬琳碰到大會第5種子、泰國選手依瑟儂，戴資穎對上辛度，兩場比賽都是硬仗，戴資穎過去與辛度交手過8次，小戴取得5勝3敗的優勢，但去年里約奧運敗在辛度的拍下，隨後在香港公開賽討回顏面，進而在12月攻佔上球后寶座。
至於馬琳與依瑟儂的過去對戰，馬琳1勝4敗屈居劣勢，去年全英公開賽中止對戰4連敗，倘若8強賽馬琳敗下陣來，戴資穎的球后寶座將更下穩固。
男單方面，台灣僅存的選手周天成，今年凌晨以直落二拍退印尼選手索尼，8強賽將面對爆冷幹掉諶龍的世界排名12薩恩索姆布恩蘇克，兩人過去交手4次，小天1勝3敗，但最近5年雙方不曾對戰過，最近一次是2012年全英公開賽8強賽，當時小天2比0中止對戰3連敗，這麼長的時間沒有碰頭，彼此間的孰悉度恐怕已不存在，臨場表現將成為勝負關鍵。
(中時電子報)
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