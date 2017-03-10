南投醫院便民服務 信用卡可繳住院體檢費
衛生福利部南投醫院，即日起收費櫃台受理29家銀行信用卡繳費，包括住院醫療費用、醫美服務、健康檢查費，民眾可刷卡支付，依各家銀行規定，民眾須自付0-20元不等的手續費。
南投醫院去年開始實施「電子化收款」，減少民眾攜帶大筆現金的風險，及找提款機領錢的麻煩；如今年推動信用卡刷卡支付服務，讓民眾更便利。
南投醫院院長洪弘昌表示，南投醫院提供優質、專業醫療服務，為民眾的健康把關；同時提供創新的醫療服務。
持信用卡在南投醫院繳費，其中，華南銀行、台北富邦銀行、台中商業銀行、華泰銀行、陽信銀行、三信商銀、凱基銀行、大眾銀行、日盛銀行等9家刷卡免手續 費；其他20家銀行酌收10元至20元手續費。
(中時)
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