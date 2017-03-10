跨海追緝 澎湖警偵破栽種大麻案

貫徹政府「反毒、緝毒」重要施政目標，澎湖縣政府警察局積極投入毒品案件查緝工作，於105年7月間在澎湖地區破獲紀姓嫌犯栽種大麻案，循線追查鎖定居住台中地區簡姓男子亦購得種子後，隨即跨海追緝，報請臺灣臺中地方法院檢察署指揮偵辦。

在掌握確切跡證後，見時機成熟，旋即於8日，持台中地方法院核發之搜索票，會同嘉義縣警察局刑事警察大隊、刑事警察局南部打擊犯罪中心，至台中市霧峰區某民宅，一舉破獲簡姓犯嫌製造、販賣第二級毒品大麻案，現場查扣大麻6盒(淨重6.11公克)、大麻膏3盒(淨重3.43公克)、大麻種子21顆、日照燈具及相關種植工具等證物。

簡姓嫌犯於訊問時坦承不諱，指稱其係因好奇，才一時誤入歧途，自己於外國網站學習種植技術，嘗試在租屋處以「水耕法」栽種大麻。全案訊問後依違反毒品危害防制條例等罪嫌，移送臺中地方法院檢察署偵辦。

澎湖縣政府警察局局長劉祥浤呼籲，大麻屬第二級毒品，請民眾切勿以身試法，且大麻經長期使用後如果中斷，會有戒斷症狀，出現注意力無法集中、焦慮不安、較嚴重導致抽蓄等身體不適症狀，吸毒是條不歸路，製造毒品更是害人害己，如發現周遭親友遭受毒害時，應挺身而出勇敢檢舉，一同打擊毒品犯罪。

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(中時)