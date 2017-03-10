霧台櫻花王開8至9成 未來兩周最佳賞花期
屏東霧台櫻花王目前已開花8至9成，預計未來一、兩周是最佳賞花期，若無下雨花季可持續到3月底。受到氣候影響，今年花苞數量比去年少了2成，整體花況也不如往年壯觀，不過一樹粉紅美景仍吸引許多遊客駐足欣賞拍照，絡繹不絕。
櫻花王是台灣原生種山櫻花，屋主杜志偉30多年前因母親想種樹乘涼，從吉露山上將它移植到庭院，成長至今估計已有50多歲。為了達到乘涼效果，成長過程中他刻意修整其枝椏往旁邊發展，竟意外造成花傘的效果。
6、7年前櫻花王在網路爆紅，成為霧台著名景點，每年冬去春來花開時節，許多遊客都會專程上山看它。杜志偉說，今年暖冬氣候異常，櫻花王竟延遲至3月才盛開，記憶中過去只有一年在3月盛開，今年是第2次。
氣候也影響花苞數，過去盛開時滿樹櫻花，今年則稍嫌稀疏露出枝椏。他說，去年花況也是因氣候因素不如往年，沒想到今年竟更糟，花苞數大約少了2成。今年霧台的櫻花開得都不好，花期也整個被打亂。
雖然花況不如預期，仍吸引許多遊客上山賞花，不過部分遊客不守規矩，隨意亂闖、亂丟垃圾、爬上石板桌，甚至帶狗隨地大小便，讓人頭痛。杜志偉說，未來兩周是最佳賞花期，呼籲遊客尊重部落文化，一起維護美麗賞花環境。
(中時)
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